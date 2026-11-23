Он уточнил, что речь идёт о статье 182 УПК РФ. Она запрещает проводить обыск без адвоката, если он уже явился. Также запрещается обыскивать помещение при отсутствие понятых и изымать что-либо, когда они этого не видят.

Юрист указал, что одним из основных запретов является проведение обыска без судебного постановления, однако в исключительных случаях это возможно, если промедление может привести к утрате доказательств. При этом в течение 24 часов судья обязан проверить законность действий силовиков.

«Следователь не вправе разглашать выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни, личную или семейную тайну», — добавил Гаспарян.

Ранее автомобильный адвокат Лев Воропаев рассказал, что штраф ГИБДД, выписанный автоинспектором на месте происшествия, можно обжаловать в течение 10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

