Адвокат Гаспарян объяснил, что запрещено при проведения обыска в квартире
Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает многочисленные запреты в процессе проведения обыска. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян.
Он уточнил, что речь идёт о статье 182 УПК РФ. Она запрещает проводить обыск без адвоката, если он уже явился. Также запрещается обыскивать помещение при отсутствие понятых и изымать что-либо, когда они этого не видят.
Юрист указал, что одним из основных запретов является проведение обыска без судебного постановления, однако в исключительных случаях это возможно, если промедление может привести к утрате доказательств. При этом в течение 24 часов судья обязан проверить законность действий силовиков.
«Следователь не вправе разглашать выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни, личную или семейную тайну», — добавил Гаспарян.
Ранее автомобильный адвокат Лев Воропаев рассказал, что штраф ГИБДД, выписанный автоинспектором на месте происшествия, можно обжаловать в течение 10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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