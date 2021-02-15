«Готовы к войне». В ДНР обвинили Киев в покушении на полевого командира

«Батальон, которым командовал командир "Длинный", доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался легким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали», - отметил он.

Безсонов допустил, что покушение может быть сигналом к обострению военного конфликта.

«Может быть и так. Поступают данные, что украинские силовики накапливают технику и личный состав вдоль фронта. Наша разведка это знает. То, что они решили убирать талантливых и активных командиров – могу допустить, что это подготовка к войне. Представьте танк или боевую машину пехоты. В зимнее время их нужно прогревать минимум два раза в сутки по часу-двум. Топлива расходуется много, нужно тратить больше денег. Вряд ли же деньги будут тратить в пустоту? Хотя это Украина, там всё может быть», - добавил собеседник НСН.

По его словам, военные ДНР и ЛНР готовы принять бой. «Мы этого ждем. Наши военные даже этого хотят, потому что надоело сидение на месте под обстрелами», - заключил он.