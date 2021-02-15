«Готовы к войне». В ДНР обвинили Киев в покушении на полевого командира

Начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР в эфире НСН объяснил, почему военные самопровозглашенных республик готовы и даже хотят, чтобы украинские силовики перешли в наступление.

В Горловке совершено покушение на полевого командира с позывным «Длинный», сообщают в понедельник местные СМИ. Он жив, сейчас находится в больнице. По информации портала, взрывное устройство было заложено под местом водителя и было приведено в действие в понедельник, в 8.00.

Начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН обвинил в покушении украинскую сторону.

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«Батальон, которым командовал командир "Длинный", доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался легким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали», - отметил он.

Безсонов допустил, что покушение может быть сигналом к обострению военного конфликта.

«Может быть и так. Поступают данные, что украинские силовики накапливают технику и личный состав вдоль фронта. Наша разведка это знает. То, что они решили убирать талантливых и активных командиров – могу допустить, что это подготовка к войне. Представьте танк или боевую машину пехоты. В зимнее время их нужно прогревать минимум два раза в сутки по часу-двум. Топлива расходуется много, нужно тратить больше денег. Вряд ли же деньги будут тратить в пустоту? Хотя это Украина, там всё может быть», - добавил собеседник НСН.

По его словам, военные ДНР и ЛНР готовы принять бой. «Мы этого ждем. Наши военные даже этого хотят, потому что надоело сидение на месте под обстрелами», - заключил он.

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Покушений в Донбассе не было больше года. В январе 2020 года был убит заместитель командира полка МВД Донецкой народной республики Алексей «Грин» Кривуля.

Ранее спецслужбы ДНР заявили, что знают имена причастных к гибели бывшего главы республики Александра Захарченко, а также комбата ОРБ «Спарта» Арсена Павлова (псевдоним Моторола). К организации взрыва, в результате которого погиб Захарченко, причастен помощник начальника 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин. Он же участвовал в организации убийства Моторолы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеЛНРДНР
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