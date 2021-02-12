«Стреляем»: Украинские военные признали срыв перемирия в Донбассе
Украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. При этом он добавил, что Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку встретит острую и «нелицеприятную реакцию мирового сообщества».
«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме — теме военных потерь. Такова наша похоронная команда "проевропейских патриотов" — в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах», — отметил в социальной сети Арестович.
Кроме того, он подчеркнул, что де-юре режим прекращения огня действует, но с нарушениями, начиная с Нового года.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с послами стран «большой семёрки» (G7, в неё входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония). Планировалось, что глава государства ознакомит их с ситуацией на линии разграничения.
Сам Зеленский побывал в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими, сообщает его пресс-служба.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН объяснил, зачем Зеленский повез дипломатов в Донбасс.
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