Индии не нужны российские фильмы, а несколько картин, проданных для китайской аудитории – это капля в море на фоне их кинопроизводства. Об этом НСН рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Российский кинематограф является абсолютно конкурентоспособным на мировом рынке, о чем свидетельствуют кассовые сборы отечественных картин, заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров. По его словам, перспективным направлением развития международного сотрудничества в области кинематографии являются страны БРИКС. В частности, российские кинопроизводители уже взаимодействуют с Китаем, Индией и Индонезией. Ромодановская раскрыла, можно ли говорить о конкурентоспособности российского кино на миром рынке.

«Если мы говорим о конкурентоспособности, то надо сравнивать продукт в контексте международного рынка. Индийский рынок очень закрытый. На внутреннем рынке выпускается столько индийских картин, что они покрывают все потребности. Поэтому всерьез про индийский рынок говорить не приходится. Китайский рынок тоже очень сложный, учитывая большое количество процедур для входа. На китайский рынок просто так кино не выпустишь. Ежегодно на международных рынках торгуется порядка 50 -100 российских картин. Из них 10-20 высокобюджетные. Я не думаю, что эта капля в море как-то проявляется на таких крупных рынках как Индия и Китай. Только число кинотеатров Китай планирует к концу десятилетия довести до 100 тысяч. Для продвижения кино за рубеж необходима системная работа и бюджеты», — рассказала она.