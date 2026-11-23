«Капля в море»: Какие страны БРИКС ждут российское кино
Нина Ромодановская напомнила НСН, что Китай и Индия полностью закрывают свои потребности по кино-рынку, а Давид Шнейдеров добавил, что российское авторское кино привлекает внимание только на фестивалях.
Индии не нужны российские фильмы, а несколько картин, проданных для китайской аудитории – это капля в море на фоне их кинопроизводства. Об этом НСН рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Российский кинематограф является абсолютно конкурентоспособным на мировом рынке, о чем свидетельствуют кассовые сборы отечественных картин, заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров. По его словам, перспективным направлением развития международного сотрудничества в области кинематографии являются страны БРИКС. В частности, российские кинопроизводители уже взаимодействуют с Китаем, Индией и Индонезией. Ромодановская раскрыла, можно ли говорить о конкурентоспособности российского кино на миром рынке.
«Если мы говорим о конкурентоспособности, то надо сравнивать продукт в контексте международного рынка. Индийский рынок очень закрытый. На внутреннем рынке выпускается столько индийских картин, что они покрывают все потребности. Поэтому всерьез про индийский рынок говорить не приходится. Китайский рынок тоже очень сложный, учитывая большое количество процедур для входа. На китайский рынок просто так кино не выпустишь. Ежегодно на международных рынках торгуется порядка 50 -100 российских картин. Из них 10-20 высокобюджетные. Я не думаю, что эта капля в море как-то проявляется на таких крупных рынках как Индия и Китай. Только число кинотеатров Китай планирует к концу десятилетия довести до 100 тысяч. Для продвижения кино за рубеж необходима системная работа и бюджеты», — рассказала она.
Также она раскрыла, какие фильмы и сюжеты могли бы быть действительно интересны в странах БРИКС.
«Это интернациональные сюжеты, не противоречащие мусульманской идеологии, в первую очередь, если речь идет о мусульманских странах. Сюжеты, не противоречащие идеологии китайской компартии. Почему «Маша и Медведь» завоевала весь мир? Ведь этот мультфильм купил практически весь Восток. Да потому что Маша, например, в платочке. И подобные нюансы, а их множество, необходимо учитывать, когда продюсеры выходят с внутренним продуктом на международные рынки», — подытожила она.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров добавил НСН, что российское кино неинтересно заграничным зрителям, а в Китае будет проходить только по квотам.
«Российское кино за рубежом год от года собирает всё меньше денег. Особенно коммерческое кино. Авторские фильмы попадают на международные фестивали, привлекают внимание критиков и любителей. Но это кино, которое нигде, ни в одной стране мира не приносит денег. Это кино как искусство. Поэтому это болтовня на пустом месте. Не могут наши картины пользоваться спросом в Китае. И в Китае, и в Индии — своя школа кино, свой Болливуд. Иностранные картины им не нужны. В Китае чисто русские картины будут проходить по квотам. Из иностранного кино их интересует только совместное производство, а у нас его с Китаем как такового практически нет», — заметил он.
Ранее президент России Владимир Путин отметил влияние культуры на отношения между государствами. В пример российский лидер привел российско-китайский фильм «Черный шелк», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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