«Ответим силой». Кравчук о новой войне в Донбассе
Первый президент Украины, глава делегации в контактной группе в интервью НСН назвал условие, при котором Киев начнет соблюдать Минские соглашения.
Ранее первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса «в том статусе и с теми задачами», которые перед собой ставят власти Донецкой и Луганской областей.
Кравчук в интервью НСН уточнил, что договориться с Россией невозможно, если не будут внесены коррективы в Минские соглашения, а потом и в Комплекс мер по их выполнению.
«Все 13 пунктов должны быть выполнены, а не только выгодные. Все документы должны выполняться цельно, потому что их очень много принято. Между тем, Россия полностью отрицает свое участие в минском формате переговоров. Москва присвоила себе статус посредника, наблюдателя, который помогает решить Украине ее внутренние проблемы. То есть российские войска и оружие на Донбассе – это помощь? Мы такого не просили», - отметил он.
Глава украинской делегации пообещал, что Киев будет выполнять «Минск-2» только если Украину перестанут обвинять во всех проблемах региона.
«Мы будем выполнять все решения, которые приняты в нормандском формате, минские договоренности, но в то же время будем более решительно и наступательно требовать от России и ее подчиненных действовать аналогично. Если та сторона будет стрелять в украинских военных, они должны отвечать зеркально. На договоренности мы будем отвечать договоренностями, на силу будем отвечать силой. У нас нет других вариантов. Когда говорят, что Украина во всем виновата, то договариваться не о чем», - пояснил Кравчук.
Бывший президент Украины напомнил, что сейчас в Донбассе продолжают стрелять и убивать.
«Только за январь Украина потеряла 15 человек. Обострение уже идет. Закон о всеобщей тишине нарушается, но мы не перечеркиваем его, как пытаются сделать власти ОРДЛО (ДНР и ЛНР – прим. НСН). Надо соблюдать всё комплексно, а не выдергивать отдельные положения, которые соответствуют интересам. Представитель ЛНР Владислав Дейнего и представитель ДНР Наталья Никанорова говорят, что Украина должна принимать законы и постановления по Донбассу. В то же время глава ДНР Денис Пушилин говорит, что Донбасс – это Россия. По его словам, никакой другой задачи, кроме создания национальных квазигосударств на территории Донецкой и Луганской областей, нет. Я не понимаю, что происходит. Россия поддерживает кого из них? Россия и ОРДЛО запутались, а мир всё больше понимает, что происходит. Слышу, как реагируют в США, в Евросоюзе – мир начинает трезветь. Российская пропаганда уже не действует так, как два-три года назад. Если же Россия будет угрожать, то это продлится недолго», - заключил собеседник НСН.
Ранее экс-председатель Совета министров ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, который в эфире НСН заявил, что будущее Донбасса - в России.
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