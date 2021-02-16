«Ответим силой». Кравчук о новой войне в Донбассе

Ранее первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пожаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса «в том статусе и с теми задачами», которые перед собой ставят власти Донецкой и Луганской областей.

Кравчук в интервью НСН уточнил, что договориться с Россией невозможно, если не будут внесены коррективы в Минские соглашения, а потом и в Комплекс мер по их выполнению.

«Все 13 пунктов должны быть выполнены, а не только выгодные. Все документы должны выполняться цельно, потому что их очень много принято. Между тем, Россия полностью отрицает свое участие в минском формате переговоров. Москва присвоила себе статус посредника, наблюдателя, который помогает решить Украине ее внутренние проблемы. То есть российские войска и оружие на Донбассе – это помощь? Мы такого не просили», - отметил он.