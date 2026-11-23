СМИ: Губернатора Мурманской области Чибиса задержали по подозрению в хищениях
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан, с ним проводят следственные действия. По данным ТАСС со ссылкой на источник, глава региона подозревается в хищениях.
Министр информационной политики северного субъекта Ирина Бринькова сообщила РИА Новости, что чиновник находится в Москве и дает показания. По ее словам, он сотрудничает со следствием, а в местном правительстве проходят оперативные мероприятия.
Другие подробности предполагаемого дела, в том числе возможные обстоятельства и объем хищений, пока не приводятся.
Андрей Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019-го. Его избрали на сентябрьских выборах того же года. До назначения на эту должность он работал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Он курировал вопросы ЖКХ и городской среды.
Ранее рассказывали о задержании замглавы Росмолодежи Дениса Аширова по делу о мошенничестве.
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