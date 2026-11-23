СМИ раскрыли сигналы Трампа Западу после встречи с Путиным в Китае
Публичные заявления главы США Дональда Трампа о дружбе с президентом России Владимиром Путиным могут быть частью продуманной политической стратегии. Так американский лидер показывает готовность поддерживать личный контакт с Москвой, несмотря на разногласия между Кремлем и Западом, пишет Sohu.
21 ноября лидер Штатов разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Путиным и назвал его своим другом. По информации издания, аналогичным образом глава Белого дома представил российского коллегу участникам встречи 19-го числа. Причем на следующий день, отвечая на вопрос о том, можно ли считать президента РФ другом США, Трамп подчеркнул, что не может говорить от имени всей страны.
Sohu рассматривает эту последовательность событий как пример так называемой дипломатии дружбы. По версии СМИ, так американский политик стремится сохранить благоприятную атмосферу для переговоров и показать Москве, что канал личного общения остается открытым даже при отсутствии прогресса по ключевым вопросам урегулирования конфликта на Украине.
Также издание пишет, что публичные жесты Трампа могут быть выгодны РФ. Демонстрация дружеских отношений с президентом Штатов позволяет Кремлю оспаривать представление о международной изоляции. Кроме того, в публикации обращают внимание на положения декларации, которую приняли по итогам трехсторонней встречи. В ней затрагивается вопрос недопустимости злоупотребления юрисдикцией Международного уголовного суда.
По мнению Sohu, глава США рассчитывает, что личные отношения с Путиным помогут в перспективе добиться политических договоренностей. Позицию же России связывают с намерением закрепить в возможном соглашении сложившуюся на поле боя ситуацию.
Ранее эксперт по этикету и международному протоколу Екатерина Богачева объяснила, почему американский президент назвал российского другом.
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