Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Президент, обратившись к журналистам, как представителям четвертой власти, напомнил об общей ответственности за страну. Он подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо думать о последствиях того или иного шага, пишет Газета.ru.

«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — цитирует Путина РИА Новости.

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что не могут исполнить Минские соглашения.

