Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с редакторами ведущих российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс. Необходимо думать о последствиях решения, сообщает «Россия 24».

«Демонтаж Минска». Украина отказалась от соглашений по Донбассу

Президент, обратившись к журналистам, как представителям четвертой власти, напомнил об общей ответственности за страну. Он подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо думать о последствиях того или иного шага, пишет Газета.ru.

«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — цитирует Путина РИА Новости.

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что не могут исполнить Минские соглашения.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассПрезидент РФВладимир Путин
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