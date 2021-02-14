Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с редакторами ведущих российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс. Необходимо думать о последствиях решения, сообщает «Россия 24».
Президент, обратившись к журналистам, как представителям четвертой власти, напомнил об общей ответственности за страну. Он подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо думать о последствиях того или иного шага, пишет Газета.ru.
«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — цитирует Путина РИА Новости.
Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что не могут исполнить Минские соглашения.
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