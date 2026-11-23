Специалист назвал первую причину аэрофагией. Это заглатывание воздуха, которое происходит, когда человек быстро ест или пьет газировку. Он попадает в пищеварительный тракт, а живот распирает независимо от размера порции.



Вторая причина — запор. Когда газы уже скопились, новая пища занимает оставшееся в брюшной полости пространство, давление возрастает. В итоге ощущение вздутия усиливается.



Третья причина — чрезмерное напряжение мышц тазового дна. По словам врача, у людей с сидячим образом жизни они могут находиться в гипертонусе. Отсюда — трудности с выпуском газов.



Ранее Симаков перечислил смертельно опасные причины постоянного вздутия живота.

