Гастроэнтеролог назвал три причины вздутия живота после небольшой порции еды
Гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему вздутие живота может возникать даже после небольшой порции еды. Причины связаны с заглатыванием воздуха, запором и чрезмерным напряжением мышц тазового дна. Об этом он сказал «Ленте.ру».
Специалист назвал первую причину аэрофагией. Это заглатывание воздуха, которое происходит, когда человек быстро ест или пьет газировку. Он попадает в пищеварительный тракт, а живот распирает независимо от размера порции.
Вторая причина — запор. Когда газы уже скопились, новая пища занимает оставшееся в брюшной полости пространство, давление возрастает. В итоге ощущение вздутия усиливается.
Третья причина — чрезмерное напряжение мышц тазового дна. По словам врача, у людей с сидячим образом жизни они могут находиться в гипертонусе. Отсюда — трудности с выпуском газов.
Ранее Симаков перечислил смертельно опасные причины постоянного вздутия живота.
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