«Им нужно обострение». В Совфеде призвали Украину не рассчитывать на США
Сенатор от Крыма в эфире НСН заявил, что для решения конфликта в Донбассе Киеву следует отказаться от «медвежьих» услуг стран-посредников.
Постпред украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что надеется на активную позицию Запада и, в частности, США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Он считает, что о поддержке говорят заявления нового американского президента Джо Байдена.
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что поддержка США лишь вредит Украине.
«Они уже рассчитывали на помощь Запада в 2014 году. Вместе с Западом они организовали переворот, который привел к нынешнему состоянию Украины. Поэтому не надо рассчитывать на помощь США. Если действительно думать об урегулировании ситуации на Донбассе, то Украине нужно идти на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, без посредников. Посредника три – Франция, Германия и Россия. Но почему-то Украина обращается только к России и просит выполнять Минские соглашения. Так же ведут себя и Франция с Германией. Уже не раз на разных уровнях мы говорили, что, вообще-то, Россия – не сторона соглашений», - отметил он.
Парламентарий добавил, что в ситуации на Донбассе нужно обвинять не Россию, а США и европейские страны.
«Они все время вмешиваются, только с разной интенсивностью. Конфликт в Донбассе – с их подачи. Они не заинтересованы в спокойной ситуации, им нужно обострение, антироссийские ненавистнические взгляды. Украина – орудие в руках США для борьбы с Россией. Военная эскалация если и будет, то только со стороны Украины», - заключил собеседник НСН.
Ранее в интервью НСН Кравчук заявил, что договориться с Россией невозможно, если не будут внесены коррективы в Минские соглашения.
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