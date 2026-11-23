В Совфеде назвали противоречивыми заявления Германии о переговорах с Россией
Призыв главы МИД Германии Йоханна Вадефуля к России начать переговоры по Украине противоречит другим заявлениям европейских политиков. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».
По словам парламентария, ранее представители Европы отказывались приезжать в Москву для переговоров без участия Киева, а теперь Берлин сам призывает Кремль к диалогу. Политик считает, что в ЕС пока не выработали единую позицию по вопросу.
Сенатор добавил, что затягивание встречи может быть связано с ожиданиями европейских политиков изменить ситуацию в пользу Украины. По его мнению, в таком случае они рассчитывают пересмотреть свои условия для решения кризиса.
Джабаров напомнил, что, по оценке российского руководства, страны Евросоюза не готовы к полноценным переговорам и могут выдвигать условия, неприемлемые для РФ.
На днях в Париже назвали условие для участия Европы в обсуждениях украинского кризиса в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Совфеде назвали противоречивыми заявления Германии о переговорах с Россией
- Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще около 60 российских банков
- Гастроэнтеролог назвал три причины вздутия живота после небольшой порции еды
- Адвокат Гаспарян объяснил, что запрещено при проведения обыска в квартире
- Мерц поделился ожиданиями от переговоров России, США и Европы по Украине
- Россиянам назвали опасные причины постоянно появляющихся синяков
- «Вероятность – ноль!»: Что грозит получившим предостережение от Рособрнадзора вузам
- Ирина Безрукова заявила, что Юра Борисов не должен отказываться от «Оскара»
- Финальные показы шоу «Сны Пушкина» пройдут в Лужниках
- СМИ: Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии