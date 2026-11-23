По словам парламентария, ранее представители Европы отказывались приезжать в Москву для переговоров без участия Киева, а теперь Берлин сам призывает Кремль к диалогу. Политик считает, что в ЕС пока не выработали единую позицию по вопросу.



Сенатор добавил, что затягивание встречи может быть связано с ожиданиями европейских политиков изменить ситуацию в пользу Украины. По его мнению, в таком случае они рассчитывают пересмотреть свои условия для решения кризиса.



Джабаров напомнил, что, по оценке российского руководства, страны Евросоюза не готовы к полноценным переговорам и могут выдвигать условия, неприемлемые для РФ.



На днях в Париже назвали условие для участия Европы в обсуждениях украинского кризиса в Москве.

