Будет обострение. Экс-депутат Рады объяснил визит послов G7 в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с послами стран «большой семёрки» (G7, в неё входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония). Планировалось, что глава государства ознакомит их с ситуацией на линии разграничения.

Сам Зеленский побывал в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими, сообщает его пресс-служба.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН объяснил, зачем Зеленский повез дипломатов в Донбасс.

«Получить поддержку. Сейчас они уже зачистили информационное поле, те каналы, где можно было бы сказать правду, кто стреляет по территории Донбасса. Будут просить поддержку, политическую, финансовую, чтобы там начать конфликт. Зачем Зеленскому конфликт? Это не он решает, а американцы. Надо Украине обострить конфликт с Россией, чтобы усилить санкции. И ему выгодно: любой конфликт отвлекает от внутренних проблем. В ближайшее время надо ожидать обострение ситуации в Донбассе», - сказал Олейник.

Ранее Владимир Олейник в эфире НСН возмутился действиями Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов.

