Переговорный момент близок? Как Запад подталкивает Украину к мирной беседе с Москвой
Президент Финляндии допустил скорое начало переговоров между Москвой и Киевом, канцлер Германии наконец «прозрел», а украинские политики все чаще выступают за переговоры, что смущает Небензю.
Президент Финляндии Александр Стубб в беседе с Le Monde допустил скорое начало переговоров между Москвой и Киевом и подчеркнул, что эти переговоры не будут означать, что украинская сторона пойдет на уступки.
«Мы приближаемся у тому моменту, когда должны начаться переговоры. <…> Украина и Зеленский находятся в гораздо более сильном положении, чем два месяца назад», — сказал Стубб.
О каком «более сильном положении» говорит Стубб, не очень понятно, поскольку только за июль российские военные освободили более десяти населенных пунктов и в целом продолжают владеть инициативой в зоне проведения спецоперации.
В конце июня канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, осознавая свои невеликие шансы на переизбрание на пост канцлера, решил пообщаться с народом и выяснил, что далеко не все немцы поддерживают продолжение материальной и военно-технической поддержки Украины.
«Действительно, есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Это отражается в том числе на результатах выборов. Но тут, с моей точки зрения, альтернатива не может состоять в том, чтобы мы сейчас это изменили», - говорил Шольц.
К слову, Шольц не так давно заявлял о желании переизбираться на пост канцлера Германии. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» развеял мечты немецкого политика о привычном кресле канцлера.
«На сегодняшний день у Шольца очень плохие шансы победить, потому что его коалиция не пользуется популярностью вообще. Главная оппозиционная партия ХДС опережает Социал-демократическую партию Шольца на 15%, если не больше. Однако сегодня нельзя ничего исключать, даже то, что он останется у власти, хотя мне это трудно представить», - сказал Рар.
Конечно, не стоит забывать, что в текущей конфигурации ключевым игроком в вопросах продолжения финансирования конфликта со стороны Запада выступают США, политическая ситуация в которых в будущем пока не определена.
Так, экс-директор ЦРУ Майк Помпео заявлял, что Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах может инициировать программу ленд-лиза для Украины на сумму 500 миллиардов долларов. По словам Помпео, предложенная Трампом программа позволит Киеву получить неограниченное количество средств для закупки американского оружия. Эта инициатива также предполагает снятие всех ограничений на типы вооружений, доступных Украине. По данным издания Politico, европейские члены Североатлантического альянса могут попытаться убедить советников Трампа продолжить оказывать военную помощь Киеву.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с НСН призвал не рассчитывать на Трампа в этом вопросе, но допустил вариант переговоров.
«Нам это ничего не усложнит, конечно, просто затянется эта «песня». От Трампа можно ожидать всего, у него будут цели бизнеса, поднять Америку, вывести ее на новый уровень. Конечно, вооружение армии он будет ставить на первое место. Но мы уже сильны и понимаем, что происходит в этом театре боевых действий, изучили F16 и другие виды вооружения. Конечно, это будет затяжка определенная. Сумма приличная, хорошего ничего в этом нет, но давайте дождемся выборов в США. Мне кажется, что в итоге все равно будет разговор между США и Россией на высшем уровне по разным вопросам, включая этот», - отметил Заварзин.
Немецкий политолог Рар все же уверен, что Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, включая Крым.
«Никто не знает план Трампа, он держится в секрете. Но я уверен, что план у него есть, так как он неоднократно заявлял, что разрешит конфликт на Украине быстро. Вероятно, Трамп пойдет на то, на что сегодня не хочет идти Запад – это обмен территорий на мир. Он со стороны Америки предложит оставить за Россией восточные территории, на которые претендует Москва, включая Крым. За это другая часть Украины получит членство в Евросоюзе. Я думаю, будет примерно такая схема», - отметил он.
УКРАИНА «ЗА»?
С украинской стороны все чаще звучат заявления, так или иначе связанные с переговорами. Так, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией, обозначив «условия».
«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — сказал Подоляк украинскому Telegram-каналу «Политика страны».
О том, что Россия восемь лет придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, заявляла накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, если бы Киев отказался от американских обещаний блицкрига, то Украина была бы цельной — только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью.
Депутат Рады Артем Дмитрук и вовсе выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения военного конфликта на Украине. Он отметил, что для Украины самое главное – это сохранение украинских жизней и спасение самой Украины, поэтому он выступает «исключительно» за окончание военных действий.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва попросила у членов Совета Безопасности ООН выяснить причину «прозрения Киева» и появления у Украины желания вести мирные переговоры с Россией.
«Возможно, на самом деле ничего в его [президента Украины] оценках и не поменялось», — отметил российский дипломат.
Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко в свою очередь выразил уверенность, что спецоперация завершится только на условиях России.
«СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам», - сказал Нимченко в интервью РИА Новости.
Он также уточнил, что ситуация на фронте непростая, но контролируемая. Все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным, профессиональным действиям войск РФ, командованию, а также личному составу.
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