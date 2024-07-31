«Мы приближаемся у тому моменту, когда должны начаться переговоры. <…> Украина и Зеленский находятся в гораздо более сильном положении, чем два месяца назад», — сказал Стубб.

О каком «более сильном положении» говорит Стубб, не очень понятно, поскольку только за июль российские военные освободили более десяти населенных пунктов и в целом продолжают владеть инициативой в зоне проведения спецоперации.

В конце июня канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, осознавая свои невеликие шансы на переизбрание на пост канцлера, решил пообщаться с народом и выяснил, что далеко не все немцы поддерживают продолжение материальной и военно-технической поддержки Украины.

«Действительно, есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Это отражается в том числе на результатах выборов. Но тут, с моей точки зрения, альтернатива не может состоять в том, чтобы мы сейчас это изменили», - говорил Шольц.

К слову, Шольц не так давно заявлял о желании переизбираться на пост канцлера Германии. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» развеял мечты немецкого политика о привычном кресле канцлера.

«На сегодняшний день у Шольца очень плохие шансы победить, потому что его коалиция не пользуется популярностью вообще. Главная оппозиционная партия ХДС опережает Социал-демократическую партию Шольца на 15%, если не больше. Однако сегодня нельзя ничего исключать, даже то, что он останется у власти, хотя мне это трудно представить», - сказал Рар.