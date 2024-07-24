«Опережает на 15%»: В Германии заявили о преимуществе Мерца над Шольцем

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, что будет снова баллотироваться на пост канцлера Германии. Об этом сообщило издание Bild. Рар отметил, что у Шольца будет серьезная конкуренция, а его шансы на победу невысоки.

«Естественно, у Шольца полно конкурентов, каждая партия, которая попадает в Бундестаг, будет выдвигать своего кандидата. Нет партии, у которой было бы полное преимущество, то есть 50% голосов. Я думаю, что главный его конкурент – это Фридрих Мерц от партии ХДС. Однако все может измениться, у нас впереди очень интересный год. На сегодняшний день у Шольца очень плохие шансы победить, потому что его коалиция не пользуется популярностью вообще. Главная оппозиционная партия ХДС опережает Социал-демократическую партию Шольца на 15%, если не больше. Однако сегодня нельзя ничего исключать, даже то, что он останется у власти, хотя мне это трудно представить», - рассказал собеседник НСН.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Шольц теряет связь с реальностью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

