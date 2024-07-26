Небензя заявил, что Россия попросила у ООН выяснить детали прозрения Украины по переговорам

Москва попросила у членов Совета Безопасности ООН выяснить причину «прозрения Киева» и появления у Украины желания вести мирные переговоры с РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Кулеба: Украину не склонить к переговорам

Об этом ранее заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

«Возможно, на самом деле ничего в его [президента Украины] оценках и не поменялось», — отметил российский дипломат.

Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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