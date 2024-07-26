Небензя заявил, что Россия попросила у ООН выяснить детали прозрения Украины по переговорам

Об этом ранее заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

«Возможно, на самом деле ничего в его [президента Украины] оценках и не поменялось», — отметил российский дипломат.

Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

