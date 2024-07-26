Небензя заявил, что Россия попросила у ООН выяснить детали прозрения Украины по переговорам
26 июля 202406:17
Москва попросила у членов Совета Безопасности ООН выяснить причину «прозрения Киева» и появления у Украины желания вести мирные переговоры с РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
Об этом ранее заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
«Возможно, на самом деле ничего в его [президента Украины] оценках и не поменялось», — отметил российский дипломат.
Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru