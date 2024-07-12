«Европу спрашивать не будут»: Как Трамп намерен добиться мира на Украине
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, но получить членство в ЕС.
Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, включая Крым, за это страна получит билет в Евросоюз, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В соцсети Х Орбан написал, что обсудил с Трампом способы достичь мира на Украине, и американский политик «решит эту проблему».
«Никто не знает план Трампа, он держится в секрете. Но я уверен, что план у него есть, так как он неоднократно заявлял, что разрешит конфликт на Украине быстро. Вероятно, Трамп пойдет на то, на что сегодня не хочет идти Запад – это обмен территорий на мир. Он со стороны Америки предложит оставить за Россией восточные территории, на которые претендует Москва, включая Крым. За это другая часть Украины получит членство в Евросоюзе. Я думаю, будет примерно такая схема», - отметил он.
По словам политолога, мнение Европы по данному вопросу никто спрашивать не будет, все будет зависеть от решения Москвы и Киева.
«Трамп будет уговаривать Путина и Зеленского, предложит договориться таким языком. Илон Маск, который очень поддерживает Трампа, неоднократно высказывался по миру на Украине. В их риторике прослеживается как раз такой вариант решения конфликта. Вопрос только в том, устроит ли это Путина и Зеленского, Европу спрашивать не будут», - добавил собеседник НСН.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, был уполномочен на «вояж» Киев – Москва – Пекин именно от лица экс-президента США Дональда Трампа, допустил ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «Радиоточка НСН».
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