«Европу спрашивать не будут»: Как Трамп намерен добиться мира на Украине

«Никто не знает план Трампа, он держится в секрете. Но я уверен, что план у него есть, так как он неоднократно заявлял, что разрешит конфликт на Украине быстро. Вероятно, Трамп пойдет на то, на что сегодня не хочет идти Запад – это обмен территорий на мир. Он со стороны Америки предложит оставить за Россией восточные территории, на которые претендует Москва, включая Крым. За это другая часть Украины получит членство в Евросоюзе. Я думаю, будет примерно такая схема», - отметил он.

По словам политолога, мнение Европы по данному вопросу никто спрашивать не будет, все будет зависеть от решения Москвы и Киева.

«Трамп будет уговаривать Путина и Зеленского, предложит договориться таким языком. Илон Маск, который очень поддерживает Трампа, неоднократно высказывался по миру на Украине. В их риторике прослеживается как раз такой вариант решения конфликта. Вопрос только в том, устроит ли это Путина и Зеленского, Европу спрашивать не будут», - добавил собеседник НСН.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, был уполномочен на «вояж» Киев – Москва – Пекин именно от лица экс-президента США Дональда Трампа, допустил ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «Радиоточка НСН».

