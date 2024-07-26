«Непонятные сигналы»: Россия ждет конкретики от Украины по мирным переговорам
РФ призвала членов Совбеза ООН выяснить, почему Украина внезапно захотела вести мирные переговоры. Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным, несмотря на закон о запрете диалога, а Кремль усомнился в искренности мирных намерений.
Россия попросила членов Совета безопасности ООН выяснить, почему Украина внезапно захотела вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, во взглядах украинской стороны могло ничего не измениться.
«Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось», – сказал он на заседании Совбеза.
Вместе с тем Небензя отметил, что озвученная Киевом готовность к диалогу вписывается в позицию Москвы о том, что дипломатический путь решения конфликта остается предпочтительным. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако их, «при науськивании своих западных спонсоров, отвергали Владимир Зеленский (президент Украины – ред. НСН) и его клика».
По словам Небензи, если украинские власти действительно «созрели» до мирного плана, то им необходимо изучить озвученную недавно президентом РФ Владимиром Путиным инициативу. При этом он призвал Киев поторопиться, так как предложений лучше он точно не получит.
МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА И ОТВЕТ УКРАИНЫ
В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Тогда президент заявил, что для начала переговоров Киев должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) со всей территории новых регионов РФ – Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Кроме этого, Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести денацификацию и демилитаризацию, а также принять внеблоковый и безъядерный статусы. Также Путин указал, что Киев должен признать статус Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Путин упомянул и отмену санкций против Москвы.
Тогда же советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложения Путина по мирному урегулированию и заявил, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. По его словам, для Киева такое предложение является отказом от суверенитета.
При этом спустя время украинские власти снова заговорили о переговорах, а также допустили их проведение с Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет на них. Зеленский 21 июля отметил, что если Украина хочет закончить конфликт, то придется говорить с теми, «кто в России все решает». По словам Зеленского, у Киева появится готовность вести переговоры, если к следующему саммиту по Украине «будет готов план и если Россия будет готова проговаривать этот план».
А 24 июля готовность Украины к переговорам подтвердил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который находится с первым с начала конфликта визитом в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нир подчеркнула, что Киев «желает и готов к диалогу и переговорам с Россией».
ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия получает от украинской стороны «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны.
«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны», – сказал он в разговоре с «Известиями».
Пресс-секретарь президента также напомнил о действующем запрете со стороны Киева на переговоры с РФ.
Так, обе стороны усомнились в искренней заинтересованности друг друга в переговорном процессе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ни украинские власти, ни их «западные кураторы» не предприняли никаких действий для того, чтобы запустить переговорный процесс. Она также упомянула указ президента Украины о запрете переговоров.
«Слов мы слышим много, но дел не видим в принципе», – отметила Захарова.
На Украину давит провальная ситуация на фронте, смена политической конъюнктуры в США в связи с выборами президента и неопределенность с поставками вооружений. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News 22 июля заявил, что во время телефонного разговора с Зеленским он отметил, что конфликт с Россией следует завершить.
«Это военная машина, вы имеете дело с военной машиной. Они победили Гитлера, они победили Наполеона», – сказал он и подчеркнул, что за четыре года его президентства конфликта между Украиной и Россией не было.
Министерство обороны КНР ранее заявило, что Китай продвигает мирные переговоры для решения украинского конфликта, а страны Североатлантического альянса постоянно подливают масло в огонь и пользуются возможностью нажиться на боевых действиях. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Китая обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта. А президент Чехии Петр Павел заявлял агентству ЧТК, что переговоры о мире на Украине без участия РФ и КНР не имеют смысла, передает «Радиоточка НСН».
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