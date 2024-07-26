«Непонятные сигналы»: Россия ждет конкретики от Украины по мирным переговорам

По словам Небензи, если украинские власти действительно «созрели» до мирного плана, то им необходимо изучить озвученную недавно президентом РФ Владимиром Путиным инициативу. При этом он призвал Киев поторопиться, так как предложений лучше он точно не получит.

МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА И ОТВЕТ УКРАИНЫ

В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Тогда президент заявил, что для начала переговоров Киев должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) со всей территории новых регионов РФ – Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести денацификацию и демилитаризацию, а также принять внеблоковый и безъядерный статусы. Также Путин указал, что Киев должен признать статус Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Путин упомянул и отмену санкций против Москвы.

Тогда же советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложения Путина по мирному урегулированию и заявил, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. По его словам, для Киева такое предложение является отказом от суверенитета.

При этом спустя время украинские власти снова заговорили о переговорах, а также допустили их проведение с Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет на них. Зеленский 21 июля отметил, что если Украина хочет закончить конфликт, то придется говорить с теми, «кто в России все решает». По словам Зеленского, у Киева появится готовность вести переговоры, если к следующему саммиту по Украине «будет готов план и если Россия будет готова проговаривать этот план».

А 24 июля готовность Украины к переговорам подтвердил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который находится с первым с начала конфликта визитом в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нир подчеркнула, что Киев «желает и готов к диалогу и переговорам с Россией».