«Голливуд против Трампа»: Фильм «Ученик» назвали предвыборным оружием демократов

Голливуд занял сторону демократов на фоне президентской гонки в США, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Поэтому сторонники Дональда Трампа попытаются «притормозить» прокат фильма «Ученик», допустила главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

По данным СМИ, картина Али Аббаси «Ученик», рассказывающая о молодости миллиардера и экс-президента США Дональда Трампа, выйдет в российский прокат 24 октября. Премьера фильма состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, при этом создатели картины пока не договорились о ее прокате в США. В предвыборном штабе Трампа грозили авторам «Ученика» судом за «вопиюще ложные утверждения». Шнейдеров считает, что дело здесь в «демократизации» Голливуда.