В Раде выступили «исключительно» за переговоры с РФ
Депутат Рады Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения военного конфликта на Украине, сообщило украинское издание Тelegraf.
Он отметил, что для Украины самое главное – это сохранение украинских жизней и спасение самой Украины, поэтому он выступает «исключительно» за окончание военных действий.
По его словам, окончание военного конфликта будет победой для Украины, потому что перестанут гибнуть украинские люди. Все военные действия заканчиваются переговорами «в любом виде», поэтому чем раньше они начнутся, тем лучше, так как переговорный процесс может быть очень длительным, отметил Дмитрук.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва попросила у членов Совета Безопасности ООН выяснить причину «прозрения Киева» и появления у Украины желания вести мирные переговоры с РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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