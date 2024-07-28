Лавров заявил, что Шольц известен «простенькими идеями»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который связал размещение ракет США в Германии с прекращением специальной военной операции, сообщают «Известия».
По словам министра, Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями. Лавров указал, что спецоперация была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности РФ и защитить граждан ДНР и ЛНР.
Шольц, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в ФРГ, увязал это с прекращением Россией ведения СВО на Украине. По его словам, это должно стать первым шагом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru