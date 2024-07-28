Лавров заявил, что Шольц известен «простенькими идеями»

По словам министра, Шольц известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями. Лавров указал, что спецоперация была начата для того, чтобы ликвидировать угрозы безопасности РФ и защитить граждан ДНР и ЛНР.

Шольц, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в ФРГ, увязал это с прекращением Россией ведения СВО на Украине. По его словам, это должно стать первым шагом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

