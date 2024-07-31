СМИ: Власти Украины мобилизуют по 30 тысяч военных в месяц

Украинские власти с мая мобилизуют по 30 тысяч военных в месяц, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

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Это произошло после принятия закона об усилении мобилизации. По словам экспертов, эта цифра в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы.

Ранее стало известно, что Украина отстает от плана по мобилизации 50 тысяч военных за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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