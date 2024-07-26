«Забойные тезисы»: В России оценили последствия ленд-лиза для Украины в $500 млрд
Григорий Карасин и Виктор Заварзин заявили НСН, что от Трампа можно ждать любых решений, рассчитывать на «мир» от Вашингтона не нужно.
Если Киеву предложат покупать неограниченное количество вооружения в кредит, это затянет СВО, но пока это лишь предвыборные заявления США, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. По его словам, от Дональда Трампа по Украине можно ожидать любых решений.
Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах может инициировать программу ленд-лиза для Украины на сумму $500 млрд. Об этом в статье для The Wall Street Journal заявил экс-директор ЦРУ Майк Помпео. По словам Помпео, предложенная Трампом программа позволит Киеву получить неограниченное количество средств для закупки американского оружия. Эта инициатива также предполагает снятие всех ограничений на типы вооружений, доступных Украине. Заварзин призвал не рассчитывать на Трампа в этом вопросе, но допустил вариант переговоров.
«Нам это ничего не усложнит, конечно, просто затянется эта «песня». От Трампа можно ожидать всего, у него будут цели бизнеса, поднять Америку, вывести ее на новый уровень. Конечно, вооружение армии он будет ставить на первое место. Но мы уже сильны и понимаем, что происходит в этом театре боевых действий, изучили F16 и другие виды вооружения. Конечно, это будет затяжка определенная. Сумма приличная, хорошего ничего в этом нет, но давайте дождемся выборов в США. Мне кажется, что в итоге все равно будет разговор между США и Россией на высшем уровне по разным вопросам, включая этот», - отметил он.
Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин добавил, что любые заявления Трампа сейчас – часть его предвыборной риторики, а настоящие решения будут приняты гораздо позже.
«Я убежден, что Трамп говорит о ленд-лизе для Украины с целью уже сейчас заявить о себе, как о де-факто вступившем в должность президенте. Майк Помпео эту тему специально развивает, эту тему обсуждаем мы, Украина, США и Запад в целом. Иными словами, избирательная кампания в разрезе Украины активно началась. Пошли забойные тезисы, серьезные решения будут приняты много позже, об этом не надо забывать. Успех СВО зависит только от нас самих, на Вашингтон рассчитывать не нужно», - добавил он.
С ним согласился член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который призвал не обращать внимания на подобные заявления США.
«Кто такой Майк Помпео и какое он реальное отношение имеет к принятию решений? Будет утро – будет день, а нам не надо смотреть в сторону США, а продолжать выполнять задачи в рамках специальной военной операции, а также наращивать объёмы производства оборонно-промышленного комплекса», - заключил собеседник НСН.
Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, включая Крым, за это страна получит билет в Евросоюз, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».
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