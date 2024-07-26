«Забойные тезисы»: В России оценили последствия ленд-лиза для Украины в $500 млрд

«Нам это ничего не усложнит, конечно, просто затянется эта «песня». От Трампа можно ожидать всего, у него будут цели бизнеса, поднять Америку, вывести ее на новый уровень. Конечно, вооружение армии он будет ставить на первое место. Но мы уже сильны и понимаем, что происходит в этом театре боевых действий, изучили F16 и другие виды вооружения. Конечно, это будет затяжка определенная. Сумма приличная, хорошего ничего в этом нет, но давайте дождемся выборов в США. Мне кажется, что в итоге все равно будет разговор между США и Россией на высшем уровне по разным вопросам, включая этот», - отметил он.

Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин добавил, что любые заявления Трампа сейчас – часть его предвыборной риторики, а настоящие решения будут приняты гораздо позже.

«Я убежден, что Трамп говорит о ленд-лизе для Украины с целью уже сейчас заявить о себе, как о де-факто вступившем в должность президенте. Майк Помпео эту тему специально развивает, эту тему обсуждаем мы, Украина, США и Запад в целом. Иными словами, избирательная кампания в разрезе Украины активно началась. Пошли забойные тезисы, серьезные решения будут приняты много позже, об этом не надо забывать. Успех СВО зависит только от нас самих, на Вашингтон рассчитывать не нужно», - добавил он.

С ним согласился член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который призвал не обращать внимания на подобные заявления США.

«Кто такой Майк Помпео и какое он реальное отношение имеет к принятию решений? Будет утро – будет день, а нам не надо смотреть в сторону США, а продолжать выполнять задачи в рамках специальной военной операции, а также наращивать объёмы производства оборонно-промышленного комплекса», - заключил собеседник НСН.

Дональд Трамп в случае победы на выборах предложит Украине отказаться от части территорий, включая Крым, за это страна получит билет в Евросоюз, заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».