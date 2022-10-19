«Отрезвляющий план»: Миллиардеры США просят Украину «оставить» Крым и НАТО

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал он.

Экман также выступил против членства Украины в НАТО, так как страна, по его мнению, «может защитить себя и без этого». Он подчеркнул, что с каждым новым днем конфликта угроза для всего мира возрастает. При этом миллиардер добавил, что не видит «более реального пути к миру».

Так, Билл Экман является не первым американским миллиардером, предложившим скорейшее урегулирование конфликта. В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру.