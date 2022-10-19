«Отрезвляющий план»: Миллиардеры США просят Украину «оставить» Крым и НАТО
Американские миллиардеры вслед за Илоном Маском призывают Украину смириться с потерей Крыма и отказаться от вступления в НАТО, однако Киев непреклонен.
Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил свое разрешение конфликта на Украине, призвав Киев пойти на уступки России. В качестве аргумента он привел факты истории и написал об этом на своей странице в Twitter.
«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал он.
Экман также выступил против членства Украины в НАТО, так как страна, по его мнению, «может защитить себя и без этого». Он подчеркнул, что с каждым новым днем конфликта угроза для всего мира возрастает. При этом миллиардер добавил, что не видит «более реального пути к миру».
Так, Билл Экман является не первым американским миллиардером, предложившим скорейшее урегулирование конфликта. В начале октября глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру.
Он также предложил свое видение урегулирования конфликта. План предполагает «повторное голосование» в Донбассе «под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
К сообщению Маск прикрепил голосование, в ходе которого 58,7% подписчиков одобрили предложенный миллиардером план. Также Маск спросил пользователей, согласны ли они с тем, что жителям Донбасса и Крыма самим предстоит определять, в какой стране им жить.
Подобные рассуждения Маска привлекли внимание политиков по обе стороны конфликта. Так, Владимир Зеленский ответил бизнесмену своим опросом. В той же социальной сети президент Украины написал: «Какой Маск вам больше нравится – тот, который поддерживает Украину или тот, который поддерживает Россию?». Российская же сторона, наоборот, встретила заявления миллиардера с большим энтузиазмом. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в привычной для себя форме похвалил Маска за такое мнение.
«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», - написал он в своем Telegram-канале и предположил, что в следующем посте Маск напишет «Ukraine is an artificial state» («Украина — искусственное государство»).
Так, после серии твитов Маска изменилась ситуация с оплатой компанией SpaceX услуг спутниковой связи Starlink на Украине. Компания уведомила Пентагон, что больше не может тратить на это деньги. В письме также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг в интересах украинского правительства и армии.
Впоследствии Маск заявил, что он всего лишь последовал совету обматерившего его украинского экс-посла Андрея Мельника. Дипломат ранее нецензурно выругался в адрес предпринимателя и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ» на предложенный Маском способ мирного урегулирования украинского конфликта.
Позднее, 16 октября, миллиардер неохотно согласился продолжить оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink для Украины.
«Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», - написал Маск в своей соцсети.
Между тем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал план американского бизнесмена по урегулированию конфликта вокруг Украины отрезвляющим для всего Запада. Он также назвал миллиардера «продвинутым и современным человеком», который видит реальную картину мира.
«План Маска станет отрезвляющим для западного сообщества, погрязшего в русофобской пропаганде», — сказал депутат РИА Новости и выразил благодарность основателю SpaceX и Tesla за мужество в вопросе признания Крыма.
При этом Минобороны США ранее заявило, что спутниковый интернет от Маска доказал высокую эффективность на Украине, обеспечивая возможности для ведения сетецентрической войны.
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