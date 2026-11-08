Россиянки Бладцева и Михайлова выиграли «золото» ЧМ по прыжкам на батуте

Российские спортсменки Мария Михайлова и Анжела Бладцева победили в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине.

Российские батутисты впервые за 7 лет выступят на ЧМ под флагом РФ

По итогам выступления они набрали 50,000 балла. Это стало лучшим результатом среди всех участниц. «Серебро» досталось представительницам Великобритании (49,110 балла). Замкнули тройку спортсменки из Китая с оценкой 48,410 балла.

Ранее в ОКР назвали российских спортсменов самыми проверяемыми на допинг в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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