Россиянки Бладцева и Михайлова выиграли «золото» ЧМ по прыжкам на батуте
8 ноября 202609:34
Денис Постольский
Российские спортсменки Мария Михайлова и Анжела Бладцева победили в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине.
По итогам выступления они набрали 50,000 балла. Это стало лучшим результатом среди всех участниц. «Серебро» досталось представительницам Великобритании (49,110 балла). Замкнули тройку спортсменки из Китая с оценкой 48,410 балла.
Ранее в ОКР назвали российских спортсменов самыми проверяемыми на допинг в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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