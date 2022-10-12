Figaro: Призывы Европы вернуть Крым силой оторваны от реальности

Европейские страны, которые призывали Киев вернуть Крым силой, оказались далеки от реальности, заявил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар, передает РИА Новости.

Он отметил, что жители Крыма чувствуют себя русскими и любое наступление со стороны Украины обречено на провал.

В администрации Байдена не поддержали идею Маска по решению конфликта на Украине

Русские составляют большинство жителей восточных регионов Украины, и они «предпочитают Россию». Об этом ранее заявил и американский бизнесмен Илон Маск, пишет РИА ФАН.

Так, бизнесмен предложил для урегулирования конфликта на Украине признать Крым частью России, провести референдумы в Донбассе и южных регионах под наблюдением ООН, закрепить за Украиной нейтральный статус.

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ФОТО: РИА Новости
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