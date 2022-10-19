МИД: Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Киеву

Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Киеву. Такое заявление сделал замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями ведомства Константин Воронцов.

Вместе с тем представитель МИД высказал озабоченность заявлением Киева о намерении пересмотреть безъядерный статус Украины.

В случае применения Россией ядерного оружия на Украине, ответные меры США не будут зависеть от масштаба использования ядерного оружия – тактического или стратегического. Об этом ранее заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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