МИД: Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Киеву
Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Киеву. Такое заявление сделал замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями ведомства Константин Воронцов.
Вместе с тем представитель МИД высказал озабоченность заявлением Киева о намерении пересмотреть безъядерный статус Украины.
В случае применения Россией ядерного оружия на Украине, ответные меры США не будут зависеть от масштаба использования ядерного оружия – тактического или стратегического. Об этом ранее заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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