В Кремле опровергли информацию о разговоре Путина с Маском
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин якобы обсуждал с американским бизнесменом Илоном Маском вопросы украинского урегулирования. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Нет, это неправда», - указал представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что глава государства действительно разговаривал с Маском, их телефонная беседа состоялась около полутора лет назад. Пресс-секретарь не уточнил тематику разговора.
Ранее Маск предложил для урегулирования ситуации на Украине признать Крым частью РФ, провести референдумы под наблюдением ООН в Донбассе и южных регионах, закрепить за Украиной нейтральный статус. При этом в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен якобы говорил с Путиным перед тем, как представить свой план по украинскому кризису. Маск опроверг эти сообщения, заявив, что разговаривал с Путиным лишь однажды: около 18 месяцев назад они поговорили о космосе.
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