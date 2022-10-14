СМИ: Илон Маск отказался снабжать Украину спутниками связи Starlink

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что больше не может платить за спутниковые услуги на Украине и просит Пентагон взять на себя финансовые затраты, передает телеканал CNN.

Сообщается, что SpaceX предложила ведомству взять на себя финансирование украинского правительства и военного использования Starlink.

По словам Маска, компания предоставила Украине порядка 20 тысяч спутников Starlink, потратив 80 миллионов долларов. При этом до конца года может потребоваться еще 120 миллионов долларов на эти цели.