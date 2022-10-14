СМИ: Илон Маск отказался снабжать Украину спутниками связи Starlink

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что больше не может платить за спутниковые услуги на Украине и просит Пентагон взять на себя финансовые затраты, передает телеканал CNN.

Сообщается, что SpaceX предложила ведомству взять на себя финансирование украинского правительства и военного использования Starlink.

По словам Маска, компания предоставила Украине порядка 20 тысяч спутников Starlink, потратив 80 миллионов долларов. При этом до конца года может потребоваться еще 120 миллионов долларов на эти цели.

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Ранее стало известно, что украинские военные сообщают о перебоях в работе системы спутниковой связи Starlink. По данным Financial Times, в последние недели перебои привели к «катастрофическим» потерям связи в украинских войсках и вызвали панику среди военных.

В Киеве предполагают, что перебои могли быть вызваны попытками системы предотвратить ее перехват российскими силами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникиУкраинаИлон Маск
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