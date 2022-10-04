В Госдуме прокомментировали план Маска по Украине

Он назвал миллиардера «продвинутым и современным человеком», который видит реальную картину мира. «План Маска станет отрезвляющим для западного сообщества, погрязшего в русофобской пропаганде», — сказал депутат РИА Новости.

Он также выразил благодарность основателю Space X и Tesla за мужество в вопросе признания Крыма.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

