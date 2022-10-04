В Госдуме прокомментировали план Маска по Украине
План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию конфликта вокруг Украины стал отрезвляющим для всего Запада, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
Он назвал миллиардера «продвинутым и современным человеком», который видит реальную картину мира. «План Маска станет отрезвляющим для западного сообщества, погрязшего в русофобской пропаганде», — сказал депутат РИА Новости.
Он также выразил благодарность основателю Space X и Tesla за мужество в вопросе признания Крыма.
3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским. Пост Маска менее чем за час набрал почти миллион просмотров. Затем миллиардер сделал опрос для пользователей Twitter, попросив ответить, должны ли жители Крыма и Донбасса сами решать, являются ли они частью РФ или Украины. Напоследок миллиардер признал, что Украина «не сможет победить Россию», поскольку ее население в три раза меньше.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска.
Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- На «Госуслугах» можно записаться добровольцем на спецоперацию
- США могут объявить о поставке Киеву еще четырех HIMARS
- В Госдуме прокомментировали план Маска по Украине
- В Совфеде сочли утопией идею Маска о повторных референдумах в Донбассе
- Швеция оцепит место диверсии на «Северных потоках»
- Зеленский ответил Маску на его твиты
- Медведев похвалил Илона Маска за мнение по конфликту на Украине
- Глава ЗАЭС в эфире «Россия-24» сознался в связях со спецслужбами Украины
- Рогозин объяснил заявления Маска по Украине влиянием русской женщины
- СКА победил ЦСКА в КХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru