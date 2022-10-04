Медведев похвалил Илона Маска за мнение по конфликту на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвалил американского бизнесмена Илона Маска за мнение по конфликту на Украине.

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Ранее в понедельник Маск в своем блоге в Twitter заявил, что победа Украины в данном конфликте маловероятна, поскольку «Россия имеет > 3 населений Украины».

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», - написал он в своем канале в телеграм.

Медведев предположил, что в следующем посте Маск напишет «Ukraine is an artificial state» ( «Украина — искусственное государство»).


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Медведев
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