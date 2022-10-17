Илон Маск: потеря Крыма для России то же самое, что для США потеря Гавайев

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в своих соцсетях заявил, что Крым абсолютно точно рассматривается Москвой как ключевая часть России.

Маск согласился и далее финансировать работу Starlink на Украине

По его мнению, полуостров имеет ключевое значение для безопасности России, «так как это её южная военно-морская база».

«Нравится это кому-то или нет, но... С точки зрения России потеря Крыма - это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», - написал бизнесмен.

Маск добавил, что в случае уничтожения российской армии и полного поражения от НАТО, Россия «применит ядерное оружие», в ответ Североатлантический альянс «также применит ядерное оружие» и «цивилизации придёт конец».

Ранее Маск заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта вокруг Украины, но пока его усилия остаются безуспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияЯдерный УдарКрымРоссияИлон Маск
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