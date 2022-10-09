Маск заявил о стремительно растущей вероятности ядерной войны

Вероятность возникновения ядерного конфликта возрастают, считает американский бизнесмен Илон Маск.

В МИД заявили о повышении активности ядерных сил стран Запада

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», - написал Маск в Twitter.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул.

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ТЕГИ:ВойнаЯдерный УдарИлон Маск
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