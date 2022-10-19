Американский миллиардер Экман заявил, что Украина должна оставить Крым России

«До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал бизнесмен в Twitter.

Экман отметил, что с каждым днем кризиса на Украине растут риски для других государств, поэтому Киев должен отказаться от идеи членства в НАТО. Миллиардер уверен, что нет «более реального пути достичь мира», отмечает РЕН ТВ.

Ранее подобную точку зрения озвучил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Миллиардер заявил, что Крым принадлежит России, и указал, что Украина должна оставаться внеблоковым государством. Кроме того, Маск предложил провести повторный референдум в Донбассе и в освобожденных регионах, напоминает телеканал «360».

