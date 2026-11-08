Несмотря на бойкот: Российских хоккеистов включили в расписание МЧМ-2027
Россияне заменят команду из Норвегии.
Российскую молодежную сборную включили в расписание игр Чемпионата мира по хоккею-2027, который пройдет в Канаде. Это произошло, несмотря на недовольство европейских федераций допуском россиян к международным хоккейным соревнованиям. Однако первый соперник российской команды на МЧМ-2027 отказался от игры.
РОССИЯНЕ В РАСПИСАНИИ
Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила включение сборной России в расписание молодежного Чемпионата мира по хоккею-2027. В пресс-службе организации уточнили, что россияне заменят команду Норвегии, которая перейдет в группу А первого дивизиона. МЧМ по хоккею должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в городах Эдмонтон и Ред-Дир.
«Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет десятое место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года», - указано в сообщении.
Известно, что первым соперником российской молодежной сборной должна стать Швейцария. Игра пройдет 27 декабря. При этом в швейцарской федерации заявили, что сборная этой страны не выйдет на лед против россиян. Однако от участия в самом турнире Швейцария не отказывается.
Изменения в расписании последовали в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, обязавшим IIHF восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях. Ограничение для хоккеистов из РФ действовало с 2022 года, а в федерации ссылались на вопросы безопасности.
Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в МЧМ-2027, сообщил CTV News. Он объяснил это решением тем, что федерации хоккея некоторых европейских стран, отказавшихся от игр против сборной России, просили канадских коллег «последовать их примеру». В связи с этим Карни подчеркнул, что российская молодежная сборная по хоккею не будет участвовать в Чемпионате мира, который пройдет в Канаде, пока не завершится украинский конфликт.
При этом Международная федерация хоккея уже не допустила сборные Беларуси до ЧМ-2027 и МЧМ-2027. Известно, что решение совета последовало за вердиктом дисциплинарного комитета IIHF, который частично удовлетворил апелляцию Федерации хоккея Республики Беларусь на решения совета от 27 июля 2026 года. В своем решении дисциплинарный комитет подтвердил, что у него нет правовых оснований для распоряжения о немедленном возвращении команд на турниры.
ИСК К IIHF
Несмотря на решение CAS, возвращение российских хоккеистов на международную арену сопровождается разногласиями. Против высказались представители нескольких европейских хоккейных федераций. Там заявляют о бойкоте игр с россиянами, как на предстоящем молодежном чемпионате в Канаде, так и на ЧМ по хоккею, который пройдет в Германии весной 2027 года.
В IIHF заявили, что исполнение вердикта CAS требует решения организационных вопросов, включая получение виз, пересмотр календаря и обеспечение безопасности команд. Однако экс-судья Спортивного арбитражного суда Конни Йорнеклинт заявил, что Москва может отсудить $1 млрд у федерации, если она пойдет на поводу у европейских и канадской федераций хоккея, которые объединились в коалицию и пытаются протестовать против допуска к международным соревнованиям российской сборной по решению CAS.
При этом он добавил, что сумма иска может быть и больше, передает канал «Mash на спорте». Йорнеклинт считает, что она должна быть такой, чтобы запугать всех и не дать заблокировать себя. По закону РФ может это сделать. К тому же Россия может подать отдельные иски на различные федерации хоккея.
Между тем, олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в беседе с НСН подчеркнул, что на заявления европейцев о бойкоте россиян не стоит обращать внимания.
«Лучшая реакция со стороны российской сборной, которая сейчас может быть, — это игнорирование заявлений. Есть недавнее решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских сборных по хоккею к турнирам сезона 2026/27, которое все остальные должны исполнять, а не противиться ему. Сейчас нам нужно работать на то, чтобы попасть на Чемпионат мира (ЧМ-2027 в Германии – прим. НСН), и надеяться, что разум восторжествует», - заявил он.
Ранее министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев подчеркнул, что страны, готовые бойкотировать матчи с участием сборной России по хоккею, могут лишиться права на проведение турниров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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