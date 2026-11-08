РОССИЯНЕ В РАСПИСАНИИ

Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила включение сборной России в расписание молодежного Чемпионата мира по хоккею-2027. В пресс-службе организации уточнили, что россияне заменят команду Норвегии, которая перейдет в группу А первого дивизиона. МЧМ по хоккею должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в городах Эдмонтон и Ред-Дир.

«Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет десятое место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года», - указано в сообщении.