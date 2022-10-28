Одесса, Харьков и Николаев: Россия ускоряет темп спецоперации
Российские войска активно занимают новые населенные пункты на Украине, на этом фоне многие политики считают, что дни Владимира Зеленского сочтены.
Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, в ближайшие месяцы в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил.
«Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины, которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — приводит РИА Новости слова Шеремета.
Как заявляла 27 октября французская газета Valeurs Actuelles, Зеленский стал бременем для США и его становится все сложнее и сложнее контролировать. По мнению авторов издания, «игра на Украине» становится все менее выгодной Вашингтону. По этой причине есть шанс, что при первом же возможном варианте компромисса США могут пожертвовать Зеленским, поскольку тот уже выполнил основную задачу, «отделив Россию от Европы», говорится в публикации.
При этом журналист National Review 26 октября написал, что Владимир Зеленский может столкнуться и с оттоком помощи от Запада после его критики Израиля. Своими резкими высказываниями, по мнению автора, украинский лидер вызывает у стран-союзников ощущение преувеличенной проблемы, а из-за этого ― сомнения в резонности помогать Киеву.
Между тем российские войска при увеличении сил начали активное наступление. Военные корреспонденты Русской Весны сообщили в Telegram-канале, что войска перешли в наступление на Сватовско-Кременском фронте. Уточняется, что были взяты под контроль несколько населенных пунктов. В частности, бойцы Западного военного округа и российской группировки «Отважные» начали контрнаступление на южном участке, ударом БТГр была взята под контроль Макеевка, Невское и Новосадовое.
Также военкоры отметили, что бои идут на окраинах населенных пунктов Терны и Торское. При этом, на некоторых участках ВСУ пытаются контратаковать, например со стороны Ямполя и Северска, а также в районе населенного пункта Куземовка, но эти попытки провалились.
Как заявлял президент России Владимир Путин 27 октября, потери ВСУ в боях бывают в семь-десять раз выше потерь ВС РФ.
«Людей не жалеют совсем. Ну разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? Они прямо по этому пути идут, спокойно и даже без оглядки, не думают об этом», - сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 24 октября вновь пообещал, что в ближайшее время будут взяты под контроль Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. При этом глава крымского парламента Владимир Константинов 22 октября заявлял, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как «их освобождение» неизбежно.
«Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», - приводит РИА Новости слова Константинова, который подчеркнул, что вторые на очереди — Сумы, Полтава и Чернигов.
Еще 11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о том, что российские войска дойдут до Одессы и все увидят «конкретные результаты». А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» объяснял, что взятие под контроль Одессы очень важно для России, так как это развитый морской порт.
«Для нас она (Одесса – ред. НСН) чрезвычайно важна. Во-первых, потому что большая часть населения города и Одесской области – это русские люди. Во-вторых, Одесса – это очень удобный, важный и сильно развитый порт. С точки зрения оборудования он даже лучше, чем в Крыму и Новороссийске. Это сухопутная связь с Приднестровьем. Это экономически развитый регион. Для полной победы над Украиной контроль над Одессой чрезвычайно важен, потому что через этот регион Украина может получать вооружение, боеприпасы, продовольствие и все необходимое для дальнейшего сопротивления», - говорил военный эксперт.
Так, Киев не раз заявлял, что никогда не согласится с вхождением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина может начать переговоры с Россией только после возврата ее территорий в границы 1991 года. По его словам, главным условием возобновления переговоров является уход российский военных с территории, которую Украины считает своей.
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