Одесса, Харьков и Николаев: Россия ускоряет темп спецоперации

«Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», - приводит РИА Новости слова Константинова, который подчеркнул, что вторые на очереди — Сумы, Полтава и Чернигов.

Еще 11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о том, что российские войска дойдут до Одессы и все увидят «конкретные результаты». А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» объяснял, что взятие под контроль Одессы очень важно для России, так как это развитый морской порт.

«Для нас она (Одесса – ред. НСН) чрезвычайно важна. Во-первых, потому что большая часть населения города и Одесской области – это русские люди. Во-вторых, Одесса – это очень удобный, важный и сильно развитый порт. С точки зрения оборудования он даже лучше, чем в Крыму и Новороссийске. Это сухопутная связь с Приднестровьем. Это экономически развитый регион. Для полной победы над Украиной контроль над Одессой чрезвычайно важен, потому что через этот регион Украина может получать вооружение, боеприпасы, продовольствие и все необходимое для дальнейшего сопротивления», - говорил военный эксперт.

Так, Киев не раз заявлял, что никогда не согласится с вхождением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина может начать переговоры с Россией только после возврата ее территорий в границы 1991 года. По его словам, главным условием возобновления переговоров является уход российский военных с территории, которую Украины считает своей.

