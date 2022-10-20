Зеленский подтвердил поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждение объектов энергетической инфраструктуры страны.
По словам украинского лидера, три объекта полностью уничтожены.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.
Ранее замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, что гражданам Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла после обстрелов со стороны России. Он назвал ситуацию с энергетикой в стране сейчас критической.
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