Первая на очереди: Власти Херсона собрались взять Одессу

«Без паники! Все будет хорошо», - обратился он, в том числе, к жителям Херсонской области в своем Telegram-канале.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов 22 октября заявлял, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно.

«Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», - приводит РИА Новости слова Константинова, который подчеркнул, что вторые на очереди — Сумы, Полтава и Чернигов.