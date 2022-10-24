Первая на очереди: Власти Херсона собрались взять Одессу
Власти Херсонской области заявляют о намерении «стоять до конца» за свой регион и вскоре взять Одессу, однако не все российские политики разделяют подобные стремления.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов второй раз за пять дней пообещал, что в ближайшее время будут взяты под контроль Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.
«Без паники! Все будет хорошо», - обратился он, в том числе, к жителям Херсонской области в своем Telegram-канале.
При этом глава крымского парламента Владимир Константинов 22 октября заявлял, что четырем регионам Украины стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно.
«Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди», - приводит РИА Новости слова Константинова, который подчеркнул, что вторые на очереди — Сумы, Полтава и Чернигов.
Еще 11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о том, что российские войска дойдут до Одессы и все увидят «конкретные результаты». А экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» объяснял, что взятие под контроль Одессы очень важно для России, так как это развитый морской порт.
«Для нас она (Одесса – ред. НСН) чрезвычайно важна. Во-первых, потому что большая часть населения города и Одесской области – это русские люди. Во-вторых, Одесса – это очень удобный, важный и сильно развитый порт. С точки зрения оборудования он даже лучше, чем в Крыму и Новороссийске. Это сухопутная связь с Приднестровьем. Это экономически развитый регион. Для полной победы над Украиной контроль над Одессой чрезвычайно важен, потому что через этот регион Украина может получать вооружение, боеприпасы, продовольствие и все необходимое для дальнейшего сопротивления», - говорил военный эксперт.
Так, утром 20 октября Стремоусов заявил, что российские войска собираются начать наступление на Одессу, Николаев и Днепр после отражения атаки украинских сил на Херсон. В видеообращении он заверил, что российские войска отражают все попытки продвижения ВСУ на территорию Херсонской области. Днем 23 октября об этом же сообщало российское Минобороны.
В частности, на Николаево-Криворожском направлении были попытки атаковать мотопехотным батальоном позиции российских вооруженных сил в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области, но, по данным ведомства, ВСУ были отброшены на исходные позиции.
Однако Херсонская область продолжает готовится к масштабному наступлению украинских войск. Кирилл Стремоусов не раз заявлял, что Запад подталкивает Киев к активным военным действиям, но «противнику дадут отпор». По его словам, Херсон никто не собирается сдавать.
«По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы Херсона и правобережной части Херсонской области. Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», - сказал Стремоусов 19 октября в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявлял, что власти сделают все для безопасности жителей Херсона. По его словам, обстановка в регионе складывается крайне напряженная.
Однако далеко не все российские политики считают, что за Херсон нужно «стоять до конца». Генерал-лейтенант запаса и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев 24 октября заявил в телеэфире, что если для обороны Херсона потребуется пожертвовать тысячами жизней российских солдат, то этого делать не нужно.
«Херсон надо оборонять и положить там несколько тысяч наших солдат? Мы его не будем оборонять. Мы найдем те рубежи, на которых мы будем крепко стоять и не погубим своих солдат. Ну или по мизеру это сделаем», – сказал генерал-лейтенант.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял в разговоре с «Радиоточкой НСН», что Украине надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении.
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