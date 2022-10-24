Стремоусов пообещал освобождение Одессы и Николаева «в ближайшее время»
Вывести Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области из-под контроля Киева в ближайшее время пообещал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.
С аналогичным заявлением политик выступал еще пять дней назад. Тогда Стремоусов заявил, что после отражения атаки на Херсон планируется перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск.
11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров обещал, что «в ближайшем будущем» российские силы дойдут до Одессы.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+8 672 / сут.
Умерли
390 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+10 578 / сут.
- СК определил две главные версии падения Су-30 в Иркутске
- Заммэра Ракова: Москвичи смогут предоставлять врачам временный доступ к сведениям из электронных медкарт
- ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске
- «Русал» подал в суд на Потанина для защиты акционеров «Норникеля»
- США предупредили об экономическом кризисе из-за обмеления Миссисипи
- СМИ: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
- Российские военные укрепляют линию обороны Сватово—Кременная в ЛНР
- Стремоусов заявил о захвате группы украинских диверсантов под Херсоном
- Стремоусов пообещал освобождение Одессы и Николаева «в ближайшее время»
- Губернатор Кобзев назвал имена погибших в Иркутске летчиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru