Стремоусов пообещал освобождение Одессы и Николаева «в ближайшее время»

С аналогичным заявлением политик выступал еще пять дней назад. Тогда Стремоусов заявил, что после отражения атаки на Херсон планируется перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск.

11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров обещал, что «в ближайшем будущем» российские силы дойдут до Одессы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

