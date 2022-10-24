Стремоусов пообещал освобождение Одессы и Николаева «в ближайшее время»

Вывести Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области из-под контроля Киева в ближайшее время пообещал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.

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С аналогичным заявлением политик выступал еще пять дней назад. Тогда Стремоусов заявил, что после отражения атаки на Херсон планируется перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск.

11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров обещал, что «в ближайшем будущем» российские силы дойдут до Одессы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:ДнепропетровскОдессаОсвобождение
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