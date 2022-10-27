Путин: потери ВСУ в семь-десять раз выше российских

Потери Вооруженных сил Украины в семь-десять раз выше российских. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают РИА Новости.

«Это я говорю об этом с сожалением», — добавил российский лидер.