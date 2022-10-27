Путин: потери ВСУ в семь-десять раз выше российских

Потери Вооруженных сил Украины в семь-десять раз выше российских. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают РИА Новости.

«Это я говорю об этом с сожалением», — добавил российский лидер.

Путин: российский и украинский народ едины

По его словам, в Киеве не жалеют» своих граждан и ведут борьбу с РФ до последнего украинца.

Ранее Владимир Путин обвинил Запад в происходящем на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияВалдайВладимир Путин
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