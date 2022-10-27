Путин: потери ВСУ в семь-десять раз выше российских
Потери Вооруженных сил Украины в семь-десять раз выше российских. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают РИА Новости.
«Это я говорю об этом с сожалением», — добавил российский лидер.
По его словам, в Киеве не жалеют» своих граждан и ведут борьбу с РФ до последнего украинца.
Ранее Владимир Путин обвинил Запад в происходящем на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом Лапина
- Пожарный самолет упал над вулканом Этна в Италии
- Почетное звание «Город воинской доблести» присвоят Калуге
- Путин возмутился, что российские удобрения не отдают беднейшим странам
- Путин: потери ВСУ в семь-десять раз выше российских
- Режим ЧС ввели в шести населенных пунктах Белгородской области
- Путин: Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана
- Путин: необходимости в переносе столицы России сейчас нет
- Путин не исключил своей поездки на G20
- Путин: пик трудностей из-за санкций в экономике РФ пройден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru