Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы
По словам глава Чечни Рамзана Кадырова, оставленные города на харьковском направлении: — Изюм, Купянск и Балаклея – вернутся под влияние России. Об этом он сообщил в аудиосообщении в своем Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что Министерство обороны России разъяснило ситуацию на харьковском направлении и перегруппировку российских войск, которая была предпринята ради военной стратегии - чтобы сохранить человеческие жизни, пишет Газета.ru.
«Я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», — отметил глава Чечни.
Кадыров также сказал, что уход российских военных из нескольких городов также имеет свои плюсы.
По его мнению, говорить правду о ситуации в зоне проведения спецоперации необходимо, в том числе военным корреспондентам России. Кадыров рекомендовал военкорам быть патриотами.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, описывая в своем Telegram-канале обстановку на изюмском направлении, предупредил, что «ближайшие дни будут тяжелыми» для ВС РФ. По его мнению это должно сплотить россиян, а не наоборот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- СМИ: Португалия с февраля прекратила выдавать россиянам «золотые визы»
- В России госпитализировали 2185 человек с COVID-19
- Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы
- В ДНР предупредили о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении
- В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы «Миллиона призов»
- С начала выборов более 1,5 млн москвичей приняли участие в ДЭГ
- Рогов: Энергоблоки ЗАЭС остановили в связи с обстрелами ВСУ и повреждениями ЛЭП
- Минобороны отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма
- СМИ: В Швейцарии жителям грозят тюрьмой за превышение температуры в доме зимой
- В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru