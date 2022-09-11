Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы

Кадыров подчеркнул, что Министерство обороны России разъяснило ситуацию на харьковском направлении и перегруппировку российских войск, которая была предпринята ради военной стратегии - чтобы сохранить человеческие жизни, пишет Газета.ru.



«Я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», — отметил глава Чечни.

Кадыров также сказал, что уход российских военных из нескольких городов также имеет свои плюсы.

По его мнению, говорить правду о ситуации в зоне проведения спецоперации необходимо, в том числе военным корреспондентам России. Кадыров рекомендовал военкорам быть патриотами.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, описывая в своем Telegram-канале обстановку на изюмском направлении, предупредил, что «ближайшие дни будут тяжелыми» для ВС РФ. По его мнению это должно сплотить россиян, а не наоборот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

