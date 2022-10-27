Путин обвинил Запад в происходящем на Украине

По его словам, виновен в этом именно Запад, действия которого привели к событиям, происходящим сейчас на Украине.

«Не мы, а именно Запад... Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию?» - сказал российский лидер.

Ранее китайский политолог Фань Сия обвинил США в разжигании войны в Европе с помощью «старых трюков», сообщают «Невские новости».

