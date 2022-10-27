Путин обвинил Запад в происходящем на Украине
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского форума заявил, что к проведению специальной военной операции на Украине привёл устроенный там госпереворот.
По его словам, виновен в этом именно Запад, действия которого привели к событиям, происходящим сейчас на Украине.
«Не мы, а именно Запад... Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию?» - сказал российский лидер.
Ранее китайский политолог Фань Сия обвинил США в разжигании войны в Европе с помощью «старых трюков», сообщают «Невские новости».
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