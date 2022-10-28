В Госдуме посоветовали Зеленскому задуматься о бегстве с Украины

По мнению парламентария, такое развитие событий возможно из-за переформатирования в мире баланса политических сил, пишет Газета.ру.

«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве <…> Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Зеленский и его «продажная клика» ввергли Украину в хаос, пишет «Свободная пресса».

