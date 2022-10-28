В Госдуме посоветовали Зеленскому задуматься о бегстве с Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре придется покинуть страну, когда он перестанет быть нужным Западу. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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По мнению парламентария, такое развитие событий возможно из-за переформатирования в мире баланса политических сил, пишет Газета.ру.

«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве <…> Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Зеленский и его «продажная клика» ввергли Украину в хаос, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаУкраинаВладимир Зеленский
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