В Госдуме посоветовали Зеленскому задуматься о бегстве с Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре придется покинуть страну, когда он перестанет быть нужным Западу. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По мнению парламентария, такое развитие событий возможно из-за переформатирования в мире баланса политических сил, пишет Газета.ру.
«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве <…> Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с Украины», — цитирует Шеремета РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что Зеленский и его «продажная клика» ввергли Украину в хаос, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Столтенберг: США будут помогать Украине независимо от итогов выборов
- Экс-работник Белого дома заявил, что российская армия уничтожит дивизию «Кричащие орлы»
- Мишустин выступит в Астане с докладом о сотрудничестве в авиации
- Американский конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры
- СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн
- Первый в России политик-трансгендер завершит карьеру
- В Южной Корее заявили об очередном пуске баллистических ракет КНДР
- СМИ: Шольц и Макрон готовы ответить на закон США о снижении инфляции
- Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела под Херсоном
- Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия противоречит обещанию не применять его
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru