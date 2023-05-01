Обреченное контрнаступление. В военный успех Украины не верят ни в России, ни на Западе
Военные эксперты в России и на западные СМИ ставят под сомнение успешность контрнаступления ВСУ.
Российские военные наносят упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб для срыва наступления ВСУ. Об этом заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с Ura.ru.
Страны Запада обеспокоены сообщениями о неготовности украинской армии к контрнаступлению после ее многомиллиардного финансирования, сообщает Guardian.
Состояние Вооруженных сил Украины вызывает беспокойство в США и Евросоюзе, которые вложили большие деньги в военную помощь Киеву. Также издание приводит выводы американской разведки, по данным которой, Украина может не справиться с подготовкой для реализации своих целей.
Несмотря на все это, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется решиться на контрнаступление, пишет британская газета The Times.
Западу необходимо понимание, что он не зря поддерживал Украину, подчеркивают журналисты.
По данным издания, американская разведка невысоко оценивает шансы ВСУ на успех. Украинская армия сможет добиться лишь скромных результатов, полагают в Пентагоне.
Украинские войска начнут контрнаступление, не дожидаясь поступления авиации Запада, сообщил Klymenko Time глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, наличие иностранных самолетов существенно помогло бы в боевых действиях, однако ожидание поставок сильно задержало бы контратаку со стороны Украины.
Накануне глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала атаки беспилотников ВСУ в Крыму, передают СМИ.
По ее словам, атака на нефтебазу в Севастополе является элементом подготовки Украины к контрнаступлению. Когда ВСУ начнут активные действия Гуменюк не уточнила.
29 апреля украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе. Один из дронов сбили на постах наблюдения Черноморского флота.
О том, что украинская армия в ходе контрнаступления попытается «захватить» Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает финское издание Yle.
По мнению политика, ВСУ удастся провести контратаку, оттеснив российские силы, и «вернуть Крымский полуостров под контроль Украины».
При этом Зеленский указал, что успех украинской армии зависит от поставок оружия со стороны Запада. Вместе с тем украинский президент высказал мнение, что конфликт в стране может затянуться на десятилетия.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы».
«Обстановка на фронте следующая: ветер дует, земля сохнет, украинская армия готова к контрнаступлению. Количество войск увеличивается ежедневно. ВСУ сдерживают плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые им необходимо было решить. Может быть, не дошли «Леопарды», высокоточные авиационные бомбы, возможно, находились в дороге. Перемещение войск в сторону переднего края активное. У них идет боевая работа. <...> 2 мая будет последний сильный дождь. Танки и артиллерия уже смогут кататься. К 9 мая украинцы, может быть, не захотят и дадут передохнуть, но до 15 мая их наступление будет просто 100%», - заявил он в видеоинтервью военкору Семёну Пегову, которое распространил телеграм-канал WarGonzo.
Также стало известно, что Украина готовит 12 бригад примерно по 4 тысячи бойцов, чтобы начать контрнаступление в мае. Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это серьезной силой и спрогнозировал, как могут развиваться события.
«Это серьезная сила. С нашей стороны нужны такие же силы, не больше. Чтобы наступать на узком фронте они должны иметь минимальное трехкратное преимущество, чтобы прорвать нашу подготовленную оборону. Чтобы сдержать удар подобной группировки, нужно две полностью укомплектованных усиленных дивизии. При этом значительное преимущество на нашей стороне в артиллерии, в авиации, ПВО. Поэтому заявления о том, что они одним ударом заставят нас капитулировать - это информационный шум. Одним ударом разгромить наши войска, выйти на Крым украинские войска не смогут, это невозможно», - сказал он.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире «Соловьев Live» заявил, «если надо проводить наступление, то не волнует грязь и другие обстоятельства». По его мнению, у Киева нет сил для контрнаступления.
«Но контранаступление – участок прорыва, иначе никак, для дивизий это 5 километров, у них всего 260 танков, я не знаю на чем они собрались наступать. На участке прорыва надо сосредотачивать приличное количество оружия, но везде стоят наши заграждения, первый эшелон, второй эшелон, резервы. Куда они попрут? На данном этапе у них нет сил и средств для наступления. Если пойдут, то посмотрим, что из этого выйдет. Есть момент в том, что у нас на переднем крае очень много вновь сформированных частей из мобилизованных, там не везде здорово с дисциплиной», - предупредил парламентарий.
Он также заявил о введении необходимой меры ответственности за выполнение боевых задач.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении далеки от реальности. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он призвал не доверять словам властей о контрнаступлении. Соскин выразил сомнение в способности ВСУ вести активные действия.
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