Обреченное контрнаступление. В военный успех Украины не верят ни в России, ни на Западе

Страны Запада обеспокоены сообщениями о неготовности украинской армии к контрнаступлению после ее многомиллиардного финансирования, сообщает Guardian.

Состояние Вооруженных сил Украины вызывает беспокойство в США и Евросоюзе, которые вложили большие деньги в военную помощь Киеву. Также издание приводит выводы американской разведки, по данным которой, Украина может не справиться с подготовкой для реализации своих целей.



Несмотря на все это, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется решиться на контрнаступление, пишет британская газета The Times.

Западу необходимо понимание, что он не зря поддерживал Украину, подчеркивают журналисты.