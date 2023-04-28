Кулеба призвал не считать украинское контрнаступление последней битвой

Планируемое контрнаступление ВСУ не стоит считать последней битвой. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга со своими коллегами из стран Северо-Балтийской восьмерки. Соответствующая видеозапись размещена на странице украинского МИД в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

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По мнению Кулебы, решающим для украинских войск сражением будет то, благодаря которому удастся добиться полного освобождения территорий Украины. Глава украинского МИД считает, что такой вывод можно будет сделать лишь в конце битвы.

Дипломат добавил, что Украине может потребоваться несколько контрнаступлений, чтобы победить. Он отметил, что заморозить текущий конфликт невозможно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНаступлениеУкраина

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