Кулеба призвал не считать украинское контрнаступление последней битвой

По мнению Кулебы, решающим для украинских войск сражением будет то, благодаря которому удастся добиться полного освобождения территорий Украины. Глава украинского МИД считает, что такой вывод можно будет сделать лишь в конце битвы.

Дипломат добавил, что Украине может потребоваться несколько контрнаступлений, чтобы победить. Он отметил, что заморозить текущий конфликт невозможно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

