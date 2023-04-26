Пентагон: более 98% обещанных вооружений для контрнаступления уже переданы Киеву
Украина имеет в своем распоряжение практически все необходимое для начала контрнаступления оружие. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, сообщает ТАСС.
По его словам, предварительно с Киевом обсуждалось, сколько оружия и материальных средств понадобится Вооруженным силам Украины для наступательной операции.
«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны», - отметил представитель Минобороны США. Он добавил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.
Генерал также выразил уверенность в том, что украинские части занимают сейчас очень выгодную позицию для начала контрнаступления.
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