Пентагон: более 98% обещанных вооружений для контрнаступления уже переданы Киеву

Украина имеет в своем распоряжение практически все необходимое для начала контрнаступления оружие. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей, сообщает ТАСС.

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По его словам, предварительно с Киевом обсуждалось, сколько оружия и материальных средств понадобится Вооруженным силам Украины для наступательной операции.

«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны», - отметил представитель Минобороны США. Он добавил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

Генерал также выразил уверенность в том, что украинские части занимают сейчас очень выгодную позицию для начала контрнаступления.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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