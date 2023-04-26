Пентагон: более 98% обещанных вооружений для контрнаступления уже переданы Киеву

По его словам, предварительно с Киевом обсуждалось, сколько оружия и материальных средств понадобится Вооруженным силам Украины для наступательной операции.

«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны», - отметил представитель Минобороны США. Он добавил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

Генерал также выразил уверенность в том, что украинские части занимают сейчас очень выгодную позицию для начала контрнаступления.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл выгоду для российских военных от контрнаступления ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

