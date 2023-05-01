Эксперт: Россия срывает наступление ВСУ упреждающими ударами
Российские военные наносят упреждающие удары с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб для срыва наступления ВСУ. Об этом заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с Ura.ru.
Как отметил эксперт, у РФ есть все, чтобы «встретить наступление достойно», отразить его и продвинуться вперед. Так, российские подразделения наносят артиллерийские и авиационные удары, используют планирующие бомбы, чтобы не позволить ВСУ сконцентрироваться для прорыва.
«Мы сейчас этим занимаемся постоянно. Таким образом, эти упреждающие удары нужны для того, чтобы оттянуть начало наступления и, может быть, даже сорвать его», — подчеркнул Кнутов.
Между тем СМИ сообщили, что украинской армии придется провести наступление независимо от ее готовности к активным действиям. От этого зависит дальнейшая поддержка Киева со стороны Запада: ВСУ должны продемонстрировать «окупаемость инвестиций», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru