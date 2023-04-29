«Ветер дует, земля сохнет»: Пригожин назвал точные сроки наступления ВСУ
29 апреля 202313:17
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы».
«Обстановка на фронте следующая: ветер дует, земля сохнет, украинская армия готова к контрнаступлению. Количество войск увеличивается ежедневно. ВСУ сдерживают плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые им необходимо было решить. Может быть, не дошли «Леопарды», высокоточные авиационные бомбы, возможно, находились в дороге. Перемещение войск в сторону переднего края активное. У них идет боевая работа. <...> 2 мая будет последний сильный дождь. Танки и артиллерия уже смогут кататься. К 9 мая украинцы, может быть, не захотят и дадут передохнуть, но до 15 мая их наступление будет просто 100%», - заявил он в видеоинтервью военкору Семёну Пегову, которое распространил телеграм-канал WarGonzo.
Накануне о контрнаступлении снова заявили в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью финской медиакорпорации Yle не назвал точный сроки, но указал, что Украина рассчитывает захватить Крым. При этом он допустил, что военное противостояние может продолжаться «годами или даже десятилетиями».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru