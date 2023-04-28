Министр обороны Украины заявил, что ВСУ готовы к наступлению

По его словам, армейские подразделения готовы.

«В глобальном смысле к наступлению мы готовы… Мы готовы, как только будут воля Божья, позволит погода, и будет решение командования", – указал Резников.

Он добавил, что ВСУ уже частично получили немецкие танки Leopard и британские Challenger, а также американские Abrams, однако последние в ходе контрнаступления скорее всего использоваться не будут.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что возможное контрнаступление ВСУ станет «последним издыханием» украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».