Министр обороны Украины заявил, что ВСУ готовы к наступлению
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские Вооруженные силы (ВСУ) решение командования о начале контрнаступления, сообщает РИА Новости.
По его словам, армейские подразделения готовы.
«В глобальном смысле к наступлению мы готовы… Мы готовы, как только будут воля Божья, позволит погода, и будет решение командования", – указал Резников.
Он добавил, что ВСУ уже частично получили немецкие танки Leopard и британские Challenger, а также американские Abrams, однако последние в ходе контрнаступления скорее всего использоваться не будут.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что возможное контрнаступление ВСУ станет «последним издыханием» украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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