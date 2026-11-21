«Ориентировочно в третьем квартале следующего года», - поделился министр в беседе с ТАСС.

По словам Ядрова, Минтранс планирует оценить, как рациональнее использовать программу с точки зрения перераспределения маршрутов в региональном и местном сегментах. Ведомство может пересмотреть маршруты в рамках текущих лимитов с большим вниманием на региональную составляющую.

Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров рассказал НСН, что авиакомпании хотели бы от государства продолжения субсидирования перевозок на социально значимых маршрутах.

