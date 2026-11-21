В России назвали сроки изменения программы субсидирования авиаперевозок
Министерство транспорта России может пересмотреть программу субсидирования авиаперевозок в 2027 году. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«Ориентировочно в третьем квартале следующего года», - поделился министр в беседе с ТАСС.
По словам Ядрова, Минтранс планирует оценить, как рациональнее использовать программу с точки зрения перераспределения маршрутов в региональном и местном сегментах. Ведомство может пересмотреть маршруты в рамках текущих лимитов с большим вниманием на региональную составляющую.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров рассказал НСН, что авиакомпании хотели бы от государства продолжения субсидирования перевозок на социально значимых маршрутах.
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