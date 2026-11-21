Запрет на продажу вейпов приняли 32 российских региона
Полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с весны следующего года решили установить в 32 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие законы.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2027 года предоставляет субъектам РФ право временно запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.
Документы о запрете устройств приняли в Амурской, Астраханской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Ярославской областях. Кроме того, запрет установят в Санкт-Петербурге, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, в Карелии, Марий Эл, Алтае, Татарстане, Якутии, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, Донецкой Народной Республике, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал полностью запретить вейпы в России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Жена Трампа понадеялась на заключение перемирия на Украине до Рождества
- Запрет на продажу вейпов приняли 32 российских региона
- Российский теннисист Медведев прошел в полуфинал Итогового турнира ATP
- Трамп назвал Россию, Китай и США самыми могущественными странами в мире
- Миронов предложил создать в России алиментный фонд
- ФНПР: За выход на работу с болезнью могут привлечь к ответственности
- Путин: Скорость мысли, а не ракет важна для достижения победы
- Трамп предложил главе аппарата Белого дома баллотироваться в президенты
- В Берлине молодежь вышла на протест против воинской повинности
- СМИ: Президент Чехии Павел заявил об угрозе стать «целью» России