Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 марта 2027 года предоставляет субъектам РФ право временно запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.

Документы о запрете устройств приняли в Амурской, Астраханской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Ярославской областях. Кроме того, запрет установят в Санкт-Петербурге, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, в Карелии, Марий Эл, Алтае, Татарстане, Якутии, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, Донецкой Народной Республике, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал полностью запретить вейпы в России.

